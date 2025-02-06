Несколько недель пребывания у власти в США Дональда Трампа показали, что не стоит ожидать быстрых положительных изменений ситуации с украинским кризисом. И в этой связи вспоминается забытое пророчество звезды фильмов «Брат» и «Брат-2» актера Сергея Бодрова, пишет «Царьград».

Напомним, что Трамп в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января 2025 года, однако этого не произошло. А в конце января американский лидер заявил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. Он пригрозил установить высокие пошлины на все, что Россия продает США и другим странам.

По данным издания, уже очевидно, что не оправдались ожидания того, что Дональд Трамп «въедет вместо Джо Байдена в Белый дом» и «моментально прекратит помогать киевскому режиму».

« П е р в о е , ч т о н у ж н о с д е л а т ь , э т о п е р е с т а т ь з а с м а т р и в а т ь с я з а о к е а н , а в с п о м н и т ь л у ч ш и й о т в е т н а т р е в о ж а щ и й в с е х в о п р о с : м ы т о ч н о п о б е д и м ? П о м о ж е т в э т о м з а б ы т о е п р о р о ч е с т в о Сергея Бодрова-младшего, умершего совсем молодым, на 31-м году жизни, но успевшего стать одним из самых ярких символов и лицом поколения», - отмечается в статье.

Цитаты самого известного киноперсонажа Бодрова, Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат-2», привел в феврале 2024 года миллиардер Илон Маск в связи с публикацией интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Он разместил в соцсетях известный монолог: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? - Сила в правде».

Однако в России на фоне спецоперации на Украине вспоминают и пророческие слова Сергея Бодрова о том, что «во время войны нельзя говорить плохо о своих», сказанные им в начале 2000-х, заметили журналисты.

« Н и к о г д а . Д а ж е е с л и о н и н е п р а в ы . Д а ж е е с л и т в о я с т р а н а н е п р а в а в о в р е м я в о й н ы , т ы н е д о л ж е н г о в о р и т ь о н е й п л о х о . Э т о о ч е н ь с т а р ы й , п р о с т о й и п р и м и т и в н ы й п р и н ц и п , н о э т о т а к . К о г д а в о й н а н е у г р о ж а е т , к о г д а в о й н а к о н ч и л а с ь - т о г д а д а , м о ж н о г о в о р и т ь : в о т э т о б ы л о н е т а к … » , - з а я в и л а к т е р .

Также издание напомнило и еще одну цитату, которую приписывают Сергею Бодрову, о том, почему так много зла в мире и почему все же в итоге победит добро.

« З л о а к т и в н о ф и н а н с и р у ю т . А д о б р о н е т . Д о б р о д е р ж и т с я н а с о в е с т и ч е л о в е к а , с п р а в е д л и в о с т и и п р а в д е . А п о ч е м у д о б р о в и т о г е п о б е ж д а е т ? Д е н ь г и р а н о и л и п о з д н о з а к а н ч и в а ю т с я , а с о в е с т ь , с п р а в е д л и в о с т ь и п р а в д а - о н и н а в с е г д а » , - о т м е ч а л Бодров.

Эти слова «выглядят забытым пророчеством, потому что они отражают не только сложившуюся на текущий момент геополитическую обстановку, в которой Россия противостоит коллективному Западу, но и понимание добра не как отвлеченного философского понятия, а как принципа жизни», говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине. А руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации, напомнил, что именно от помощи USAID по «продвижению демократии» пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла и другие страны.