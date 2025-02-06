СМИ вспомнили забытое пророчество Бодрова
Несколько недель пребывания у власти в США Дональда Трампа показали, что не стоит ожидать быстрых положительных изменений ситуации с украинским кризисом. И в этой связи вспоминается забытое пророчество звезды фильмов «Брат» и «Брат-2» актера Сергея Бодрова, пишет «Царьград».
Напомним, что Трамп в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая состоялась 20 января 2025 года, однако этого не произошло. А в конце января американский лидер заявил, что может ужесточить санкции США против России, если Москва не заключит сделку по Украине в ближайшее время. Он пригрозил установить высокие пошлины на все, что Россия продает США и другим странам.
По данным издания, уже очевидно, что не оправдались ожидания того, что Дональд Трамп «въедет вместо Джо Байдена в Белый дом» и «моментально прекратит помогать киевскому режиму».
«Первое, что нужно сделать, это перестать засматриваться за океан, а вспомнить лучший ответ на тревожащий всех вопрос: мы точно победим? Поможет в этом забытое пророчество Сергея Бодрова-младшего, умершего совсем молодым, на 31-м году жизни, но успевшего стать одним из самых ярких символов и лицом поколения», - отмечается в статье.
Цитаты самого известного киноперсонажа Бодрова, Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат-2», привел в феврале 2024 года миллиардер Илон Маск в связи с публикацией интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Он разместил в соцсетях известный монолог: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? - Сила в правде».
Однако в России на фоне спецоперации на Украине вспоминают и пророческие слова Сергея Бодрова о том, что «во время войны нельзя говорить плохо о своих», сказанные им в начале 2000-х, заметили журналисты.
«Никогда. Даже если они неправы. Даже если твоя страна неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Это очень старый, простой и примитивный принцип, но это так. Когда война не угрожает, когда война кончилась - тогда да, можно говорить: вот это было не так…», - заявил актер.
Также издание напомнило и еще одну цитату, которую приписывают Сергею Бодрову, о том, почему так много зла в мире и почему все же в итоге победит добро.
«Зло активно финансируют. А добро нет. Добро держится на совести человека, справедливости и правде. А почему добро в итоге побеждает? Деньги рано или поздно заканчиваются, а совесть, справедливость и правда - они навсегда», - отмечал Бодров.
Эти слова «выглядят забытым пророчеством, потому что они отражают не только сложившуюся на текущий момент геополитическую обстановку, в которой Россия противостоит коллективному Западу, но и понимание добра не как отвлеченного философского понятия, а как принципа жизни», говорится в статье.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине. А руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID).
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя информацию о возможном закрытии организации, напомнил, что именно от помощи USAID по «продвижению демократии» пострадали Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла и другие страны.