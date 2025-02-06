Сергей Воронцов представит премьеру иллюзионного шоу «На грани Реальности»

21 и 22 марта Московский театр иллюзии представит новое грандиозное шоу русского Гудини – иллюзиониста Сергея Воронцова «На грани реальности».

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Впервые на сцене театра иллюзии будет показан смертельный номер Гарри Гудини в исполнении Сергея Воронцова: «Мы усовершенствовали и усложнили трюк легендарного иллюзиониста, добавив еще больше адреналина и риска».

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«На грани реальности» – это завораживающее мистическое шоу, не имеющее аналогов в России, в котором сочетаются эмоциональный накал и неповторимый гротеск, уникальные авторские трюки и известные номера иллюзии.

Зрители станут свидетелями опаснейших трюков, выполненных без страховки: мгновенное освобождение из клеток, оков, веревок, цепей, прохождение различных препятствий и многое другое.

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« Э т о б у д е т с о в е р ш е н н о н о в ы й , з а х в а т ы в а ю щ и й , р е в о л ю ц и о н н ы й о п ы т в м и р е и л л ю з и и , о б ъ е д и н я ю щ и й в с е б е м и с т и ч е с к у ю а т м о с ф е р у м а с ш т а б н ы х и л л ю з и о н н ы х н о м е р о в с а в т о р с к о й х о р е о г р а ф и е й в с о в р е м е н н о м с т и л е , а в т о р с к и м р е к в и з и т о м и к о с т ю м а м и » , – к о м м е н т и р у е т Сергей Воронцов.

Сергей Воронцов – первый иллюзионист «Евровидения», обладатель «Оскара» в сфере иллюзионного жанра – премии «Мерлин», которую ранее получали Дэвид Копперфилд, Крис Энджел и другие именитые иллюзионисты, режиссер-постановщик иллюзионных трюков для российских и зарубежных звезд.

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Автор программы – Сергей Воронцов. Режиссер-постановщик – солист Цирка дю Солей, Лауреат международных конкурсов, режиссер-постановщик иллюзионных номеров Антон Челноков