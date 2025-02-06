Чем известен новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

6 февраля президент России Владимир Путин сменил руководство «Роскосмоса». Вместо Юрия Борисова космической госкорпорацией теперь будет руководить 39-летний заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. Рассказываем, что о нем известно.

Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист». Получил звание кандидата экономических наук.

Карьера Баканова началась еще до окончания высшего образования, в 2006 году. До 2008 года он успел поработать специалистом отдела фондовых и кредитных операций, финансовым аналитиком, специалистом отдела регионального аудита, старшим специалистом отдела внутреннего контроля в компаниях «ЕвроАксис Банк», «Банк ВЕФК» и «Ренессанс Капитал». С 2008 года устроился работать в «Ситроникс», где прошел путь от специалиста департамента внутреннего контроля и аудита до начальника отдела закупок.

После Баканов перешел на работу в компанию «Спутниковая система «Гонец». Фирма является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса», а задача разрабатываемой ею системы — предоставление услуг связи в глобальном масштабе. В сентябре 2011 года его назначили президентом организации, а с октября 2016 года — генеральным директором.

Работу на государственной должности Баканов начал в августе 2019 года. Тогда он перешел в Министерство транспорта, где занял пост главы департамента цифровой трансформации. В 2022 году чиновник пошел на повышение и занял должность заместителя министра, на которой находился по сей день.

После назначения Путиным Баканов стал самым молодым главой «Роскосмоса». Его предшественники Дмитрий Рогозин и Юрий Борисов приступили к выполнению обязанностей на этом посту в возрасте 54 и 65 лет соответственно.