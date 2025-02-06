Леонов: ГД готовит поправки о медосвидетельствовании въезжающих в страну

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что депутаты готовят поправки, согласно которым мигранты будут проходить обязательное медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время обязательное медосвидетельствование требуется только для трудовых мигрантов. Те, кто въезжает на срок более 90 дней, должны пройти медосвидетельствование в течение 90 дней.

« П р е д л а г а е т с я у н и ф и ц и р о в а т ь с р о к п р о х о ж д е н и я м е д и ц и н с к о г о о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я д л я в с е х к а т е г о р и й и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н с о д н я в ъ е з д а в РФ — 30 дней», — поделился Леонов.

До этого на сайте МВД появился реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранных граждан.

Для поиска интересующих лиц в базе данных реестра необходимо заполнить поле с фамилией, именем и отчеством. Ввести данные можно как на русском, так и на английском языках. Кроме того, следует указать дату рождения, серию и номер паспорта, и дату его выдачи. На случай затруднений в ведомстве подготовили специальную инструкцию.