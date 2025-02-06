В зоне СВО отреагировали на смену главы «Роскосмоса» и вспомнили Илона Маска

Бойцы специальной военной операции (СВО) заявили о надежде, что с приходом нового главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, находящиеся в зоне боев военные будут пользоваться отечественными терминалами спутникового интернета «Гонец». Сообщение с таким содержанием опубликовано в Дмитрием Рогозиным.

В записи бойцы «Сармата» вспомнили и американского миллиардера, основателя компании Space X, ныне вошедшего в команду президента США Дональда Трампа, — Илона Маска. В подразделении назвали трофейные терминалы Starlink, также производимые предпринимателем, гуманитарной помощью от миллиардера.

« Б у д е м н а д е я т ь с я , ч т о с е г о [ Б а к а н о в а ] п р и х о д о м н а ч н е м п о л ь з о в а т ь с я т е р м и н а л а м и " Г о н ц а " в м е с т о г у м п о м о щ и о т И л о н а М а с к а » , — о т р е а г и р о в а л и н а с м е н у г л а в ы «Роскосмоса» бойцы отряда БАРС.

Об освобождении Борисова от должности главы Роскосмоса стало известно 6 февраля. До космического ведомства он работал в правительстве России на посту вице-премьера и отвечал за оборонно-промышленный комплекс. На посту он сменил Дмитрия Рогозина, занимавшего эту должность с 2018 года.