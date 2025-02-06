В 36 городах стартовала акция «Прикоснуться словами»: валентинки благотворительного фонда «Антон тут рядом»

1 февраля стартовала ежегодная благотворительная акция «Прикоснуться словами» фонда «Антон тут рядом». Акция проходит в 36 городах, среди них Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Сочи и многие другие. Также запустились диджитал-валентинки, чтобы быть тут рядом с теми, кто далеко. До 21 февраля валентинки можно купить в интернет-магазине фонда, на площадках партнеров и в телеграм-боте.

В 36 городах стартовала акция «Прикоснуться словами»: валентинки благотворительного фонда «Антон тут рядом»
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Студенты фонда «Антон тут рядом» стали авторами 6 валентинок:

  • «Я люблю твои уши. Благородные», Михаил Марков
  • «На каких героев мы похожи? На главных», Роберт Асадуллин
  • «Хорошо сидим в этом отстойном парке», Евгений Гурьянов
  • «Мне нравится жук», Нина Буяненко
  • «Я молчу, когда чувствую любовь. Любовь — это тишина», Анна Дорошина
  • «На душу мою села любовь», Никита Семенов.
«Хорошие слова важно близким говорить, чтобы они радовались, чтобы им было приятно. Чтобы они чувствовали хорошую энергию и всякое такое. Понимали, что им что-то хорошее сказали, и настроение бы у них поднялось», Евгений Гурьянов, студент фонда «Антон тут рядом», один из авторов валентинок акции.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе. Подробнее о фонде можно узнать на официальном сайте.

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Никита Семенов
Евгений Гурьянов
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