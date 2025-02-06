В 36 городах стартовала акция «Прикоснуться словами»: валентинки благотворительного фонда «Антон тут рядом»

1 февраля стартовала ежегодная благотворительная акция «Прикоснуться словами» фонда «Антон тут рядом». Акция проходит в 36 городах, среди них Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Сочи и многие другие. Также запустились диджитал-валентинки, чтобы быть тут рядом с теми, кто далеко. До 21 февраля валентинки можно купить в интернет-магазине фонда, на площадках партнеров и в телеграм-боте.

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Студенты фонда «Антон тут рядом» стали авторами 6 валентинок:

«Я люблю твои уши. Благородные», Михаил Марков

«На каких героев мы похожи? На главных», Роберт Асадуллин

«Хорошо сидим в этом отстойном парке», Евгений Гурьянов

«Мне нравится жук», Нина Буяненко

«Я молчу, когда чувствую любовь. Любовь — это тишина», Анна Дорошина

«На душу мою села любовь», Никита Семенов.

« Х о р о ш и е с л о в а в а ж н о б л и з к и м г о в о р и т ь , ч т о б ы о н и р а д о в а л и с ь , ч т о б ы и м б ы л о п р и я т н о . Ч т о б ы о н и ч у в с т в о в а л и х о р о ш у ю э н е р г и ю и в с я к о е т а к о е . П о н и м а л и , ч т о и м ч т о - т о х о р о ш е е с к а з а л и , и н а с т р о е н и е б ы у н и х п о д н я л о с ь » , — Евгений Гурьянов, студент фонда «Антон тут рядом», один из авторов валентинок акции.

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе. Подробнее о фонде можно узнать на официальном сайте.