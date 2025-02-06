В Крыму ввели четыре выходных

Крымчане в 2025 году будут отдыхать четыре дополнительных дня, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Руководитель региона уточнил, что это связано с религиозными праздниками. Так, жители полуострова не будут работать 31 марта, 21 апреля, 6 и 9 июня.

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В 2 0 2 5 г о д у в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы, — уточнил Аксенов.

Глава республики также подписал соответствующий указ от 6 февраля. Документ опубликован на сайте правительства региона.

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