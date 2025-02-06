В Крыму установили дополнительные праздничные выходные в 2025 году

В Крыму в 2025 году установили дополнительные нерабочие дни, связанные с религиозными праздниками. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксёнов в Telegram.

Отмечается, что 31 марта будет нерабочим днём в связи с празднованием Ораза-байрама, а 21 апреля — в честь Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Изменения также затрагивают 6 июня (празднование Курбан-байрама) и 9 июня (празднование Дня Святой Троицы).

Ранее правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году. Производственный календарь был представлен кабмином ещё в октябре.