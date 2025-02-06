В России увеличилось число случаев загрязнения воды

Количество случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12% за год. Об этом сообщает информационно-аналитическая платформа «Гриниум» со ссылкой на данные службы Росгидромет.

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« Ч т о к а с а е т с я с в е д е н и й о с о с т о я н и и в о д н ы х о б ъ е к т о в , т о 1 1 , 6 % ( и з 3 1 0 0 с л у ч а е в з а г р я з н е н и й ) п р и ш л о с ь н а и ю л ь , а в г у с т и м а р т — п о 1 1 , 1 - 1 1 , 5 % с л у ч а е в » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

По данным аналитиков, наиболее благоприятными месяцами стали декабрь (4,5%) и январь (3,6%). Общее число случаев, в сравнении с 2023 годом, возросло на 12%.

В публикации говорится, что чаще всего загрязнения были выявлены в реке Тобол Свердловской области — 481 случай. В реке Ока Московской области было выявлено 164 случая загрязнения, в реке Дон — 102, в Вязьме — 94, в Енисее — 73.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор оценит риски для здоровья после разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Анапы. Несколько ведущих научных организаций и исследовательских институтов изучат содержание загрязнений в песчаном грунте, воде и воздухе пляжной зоны в районе разлива, чтобы выяснить опасность для местных жителей и туристов.