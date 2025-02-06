Мошенники начали использовать Wi-Fi для кражи аккаунтов Telegram

Мошенники начали создавать фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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В качестве примера ведомство привело историю с сетью Wi-Fi на территории аэропорта "Шереметьево". По информации МВД РФ, мошенники создали точку доступа, которая похожа на реальную, с названием SVO_Free.

Затем вместо того, чтобы авторизироваться для входа в сеть по коду из СМС, злоумышленники стали предлагать пройти эту процедуру через Telegram, отправив код в сервисный бот. Таким образом аферисты получают доступ к телеграм-аккаунту людей.

Пресс-служба "Шереметьево" напомнила пассажирам, что на территории аэропорта работает лишь одна официальная сеть – Sheremetyevo Wi-Fi. В воздушной гавани также предупредили, что авторизация осуществляется только с помощью номера телефона.

Также аферисты начали использовать новую схему обмана с виртуальными образами банковских карт жертв. Мошенники убеждают человека, что его средства пытаются похитить и защитить их может только специальное приложение.

После скачивания эта программа создает виртуальный образ карты, что позволяет мошенникам удаленно использовать ее, чтобы снимать деньги жертвы в банкоматах с бесконтактной технологией.