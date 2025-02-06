Экологи случайно зафиксировали слив фекалий в реку Лена в Якутии

Экологий надзор Минэкологии Якутии зафиксировали с помощью фотоловушек загрязнение реки Лена фекалиями в селе Хатассы. В ходе учета численности животных в долине Туймаада в объектив попала ассенизационная машина марки «Камаз».

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Как сообщили в Минэкологии республики, в ночь на 3 февраля водитель машины вышел, осмотрелся и слил нечистоты в овраг на берегу реки Лена. На месте сброса сточных вод в овраге выявлен разлив нечистот на площади свыше 500 кв. метров. Нанесен большой ущерб окружающей среде, загрязнена почва в пределах водоохранной зоны реки Лена и ее ледовая поверхность.

Инспекторы взяли пробы льда и почвы на экспертизу. Управление Росприроднадзора по Якутии примет меры в отношении нарушителя, его привлекут к ответственности за ущерб окружающей среде и принудят к уборке загрязненной среды.

Также материалы поступят в Росрыболовство для оценки воздействия загрязнения на обитателей водной среды, в Якутскую природоохранную прокуратуру и в региональное МВД.