Эксперт предупредил россиян об активизации мошенников в преддверии 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, встречаются случаи мошенничества, связанные с фальшивыми свиданиями, предупредил в беседе с RT Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».

« О н о з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о м о ш е н н и к и , в ы д а ю щ и е с е б я з а д е в у ш е к , б у д у т п ы т а т ь с я п о з н а к о м и т ь с я с м у ж ч и н а м и в п о п у л я р н ы х п р и л о ж е н и я х д л я з н а к о м с т в и л и в с о ц и а л ь н ы х с е т я х . О н и и с п о л ь з у ю т ч у ж и е ф о т о г р а ф и и и з с о ц и а л ь н ы х с е т е й и л и с о з д а ю т и х с п о м о щ ь ю н е й р о с е т е й . О д н и м и з о с н о в н ы х п р и з н а к о в м о ш е н н и ч е с т в а я в л я ю т с я п р о с ь б ы п е р е й т и п о о п р е д е л ё н н о й с с ы л к е д л я с о в е р ш е н и я к а к о г о - т о д е й с т в и я : д л я б р о н и р о в а н и я и л и о п л а т ы б и л е т о в н а р а з л и ч н ы е м е р о п р и я т и я , в к л ю ч а я с п е к т а к л и , т е а т р ы , с т е н д а п - ш о у и л и к а ф е » , — п р е д у п р е д и л с п е ц и а л и с т .

По его словам, мошенники, представляясь девушками, утверждают, что у них уже есть один билет, и предлагают потенциальной жертве забронировать свободное место рядом.

После перехода на фальшивую страницу и совершения оплаты «собеседница» исчезает и перестаёт отвечать, а деньги попадают в руки злоумышленников, предостерёг эксперт.

« Ч а с т о н а т а к и х с а й т а х п р е с т у п н и к и с п е ц и а л ь н о о с т а в л я ю т о д н о с в о б о д н о е м е с т о и г о в о р я т , ч т о э т о м е с т о м о ж е т б ы т ь б ы с т р о р а с к у п л е н о , т е м с а м ы м п о д т а л к и в а я в а с к б ы с т р о й о п л а т е б е з р а з д у м и й » , — р а с с к а з а л Вураско.

Помимо этого, увеличивается количество фейковых сайтов маркетплейсов и популярных магазинов, на которых предлагают огромные скидки на покупку подарков, добавил собеседник RT.

« П о м и м о с а й т о в , а к т и в н о п о я в л я ю т с я и ф е й к о в ы е с т р а н и ц ы в с о ц и а л ь н ы х с е т я х и л и м е с с е н д ж е р а х , п р е д л а г а ю щ и е р а з л и ч н ы е п о д а р к и п о к р а й н е п р и в л е к а т е л ь н о й ц е н е . С х е м ы н е м е н я ю т с я у ж е м н о г и е г о д ы и п р о д е м о н с т р и р о в а л и с в о ю э ф ф е к т и в н о с т ь » , — з а я в и л а н а л и т и к .

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковую систему.

Кроме того, они посоветовали не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах.

Также не стоит предоставлять личные данные, включая логины и пароли от соцсетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах и в разговоре с незнакомыми людьми, добавили эксперты.

Помимо этого, по словам специалистов, необходимо использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Ранее сообщалось, что мошенники, пытаясь получить доступ к данным россиян, используют фишинговые атаки от имени маркетплейса Ozon.