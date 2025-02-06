Мизулина заявила о возможности разблокировки соцсети X

Работа социальной сети X сильно изменилась, ее могут разблокировать в России. Об этой возможности заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с ТАСС.

« Я с ч и т а ю , ч т о р а б о т а с о ц с е т и Х с и л ь н о и з м е н и л а с ь . Т а м с т а л о з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е д е с т р у к т и в н о г о к о н т е н т а и ц е н з у р ы и н ф о р м а ц и и . Я с ч и т а ю , ч т о г о с у д а р с т в о м о ж е т п о д у м а т ь о т о м , ч т о б ы с н я т ь т е о г р а н и ч и т е л ь н ы е м е р ы в о т н о ш е н и и X , к о т о р ы е с у щ е с т в у ю т , п е р е с м о т р е т ь с в о е р е ш е н и е » , — с к а з а л а Мизулина.

Она отметила, что итоговое решение должно остаться за Роскомнадзором.

В феврале 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать соцсеть X после публикации в ней интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Сам факт публикации такого интервью доказывает, что соцсеть X придерживается нейтралитета в распространении информации», — заявил депутат.