Познер раскритиковал инициативу Бастрыкина об ограничении продажи алкоголя

Российский журналист Владимир Познер раскритиковал инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя людям до 21 года. Он отметил, что такая идея не будет являться эффективной в качестве борьбы с алкоголизмом.

« Н а м о й в з г л я д , з а с ч е т т а к и х м е т о д о в н е у д а с т с я д о б и т ь с я п е р е л о м а . М н е э т о н е к а ж е т с я э ф ф е к т и в н ы м . Д у м а ю , ч т о э т о н е м н о г о с а м о о б м а н . П р о б л е м а а л к о г о л и з м а — с е р ь е з н а я и с о в е р ш е н н о н е н о в а я » , — п о д е л и л с я о н с ж у р н а л и с т а м и . Е г о с л о в а п е р е д а е т и з д а н и е « А б з а ц » .

СК РФ предложил запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года

Журналист напомнил, что в разных странах свой возрастной порог для продажи алкоголя. Например, именно в США ограничения на продажу соответствующих напитков также до 21 года. Далее он начал рассуждать на тему того, что в стране в целом высокими уровень алкоголизма. И ее решение в целом требует комплексного подхода, подытожил он.