Познер раскритиковал инициативу Бастрыкина об ограничении продажи алкоголя
Российский журналист Владимир Познер раскритиковал инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя людям до 21 года. Он отметил, что такая идея не будет являться эффективной в качестве борьбы с алкоголизмом.
«На мой взгляд, за счет таких методов не удастся добиться перелома. Мне это не кажется эффективным. Думаю, что это немного самообман. Проблема алкоголизма — серьезная и совершенно не новая», — поделился он с журналистами. Его слова передает издание «Абзац».
СК РФ предложил запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года
Журналист напомнил, что в разных странах свой возрастной порог для продажи алкоголя. Например, именно в США ограничения на продажу соответствующих напитков также до 21 года. Далее он начал рассуждать на тему того, что в стране в целом высокими уровень алкоголизма. И ее решение в целом требует комплексного подхода, подытожил он.