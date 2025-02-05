Сколько людей знает о празднике - Международный День книгодарения. Результаты исследования

14 февраля отмечается Международный День книгодарения, в который принято дарить книги друзьям и близким, а также передавать их в библиотеки, школы и благотворительные организации. В России этот день отмечается относительно недавно, с 2016 года. Аналитический центр НАФИ совместно с издательским холдингом «Эксмо-АСТ» в преддверии книжного праздника 14 февраля провели исследование и выяснили, как много россиян знакомы с этим праздником и сколько россиян имеют опыт дарения книг.

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Международный День книгодарения в России, являясь новым праздником, остается пока еще недостаточно известным. Чуть более четверти россиян (28%) знают о нем. Любят или дарить, или получать книгу в подарок 53% жителей нашей страны. 77% имеют опыт дарения книги на праздник, а в прошлом 2024 году хотя бы раз дарили кому-либо книгу 27% россиян.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев: