Сколько людей знает о празднике - Международный День книгодарения. Результаты исследования
14 февраля отмечается Международный День книгодарения, в который принято дарить книги друзьям и близким, а также передавать их в библиотеки, школы и благотворительные организации. В России этот день отмечается относительно недавно, с 2016 года. Аналитический центр НАФИ совместно с издательским холдингом «Эксмо-АСТ» в преддверии книжного праздника 14 февраля провели исследование и выяснили, как много россиян знакомы с этим праздником и сколько россиян имеют опыт дарения книг.
Международный День книгодарения в России, являясь новым праздником, остается пока еще недостаточно известным. Чуть более четверти россиян (28%) знают о нем. Любят или дарить, или получать книгу в подарок 53% жителей нашей страны. 77% имеют опыт дарения книги на праздник, а в прошлом 2024 году хотя бы раз дарили кому-либо книгу 27% россиян.
Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев:
«По многочисленным книжным рейтингам мы видим, что самая читающая аудитория — это молодые люди 16-24 лет. Неслучайно, согласно опросу НАФИ, именно молодежь знает о Дне книгодарения больше других. И многие акции издательства «Эксмо» и наших коллег направлены именно на этот возраст — это и книжные квесты в Москве, Сочи, Барнауле и других городах, и встречи с авторами импринта «Черным-бело» в магазине «Читай-город», и беседы о книгах с книжными блогерами. Но и для людей старшего возраста, и для детей, будет много интересного, онлайн и офлайн. Также этом году мы продолжим нашу акцию «Библиотека Эксмо в больницах» и направим книги в медицинские учреждения. Мы постарались охватить всех, кто любит и ценит книгу во всех регионах страны. Призываю всех участвовать в Дне книгодарения и дарить своим близким и самим себе книжные подарки».