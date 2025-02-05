Под Калининградом объявили траур в связи с убийством ребенка
Власти Черняховского округа в Калининградской области, где на территории города Черняховска произошло убийство семилетнего мальчика, объявили 6 февраля днем траура.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Черняховского муниципального округа.
"В связи с трагической гибелью [мальчика] 6 февраля 2025 года на территории Черняховского округа объявлен днем траура. Прощание пройдет 6 февраля в 13:00 в кафедральном соборе Архангела Михаила по адресу: улица Суворова, 20", - отмечается в сообщении пресс-службы на ее официальной странице во "ВКонтакте".
В среду Ленинградский районный суд Калининграда отправил под стражу на два месяца обвиняемого в убийстве мальчика. По версии следствия, разозлившись на пасынка мужчина нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер. Как сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, в ходе допроса обвиняемый вину признал частично. При этом он и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства следователей.