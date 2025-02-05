Под Калининградом объявили траур в связи с убийством ребенка

Власти Черняховского округа в Калининградской области, где на территории города Черняховска произошло убийство семилетнего мальчика, объявили 6 февраля днем траура.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Черняховского муниципального округа.

" В с в я з и с т р а г и ч е с к о й г и б е л ь ю [ м а л ь ч и к а ] 6 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а н а т е р р и т о р и и Ч е р н я х о в с к о г о о к р у г а о б ъ я в л е н д н е м т р а у р а . П р о щ а н и е п р о й д е т 6 ф е в р а л я в 1 3 : 0 0 в к а ф е д р а л ь н о м с о б о р е А р х а н г е л а М и х а и л а п о а д р е с у : у л и ц а С у в о р о в а , 2 0 " , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и п р е с с - с л у ж б ы н а е е о ф и ц и а л ь н о й с т р а н и ц е в о " В К о н т а к т е " .

В среду Ленинградский районный суд Калининграда отправил под стражу на два месяца обвиняемого в убийстве мальчика. По версии следствия, разозлившись на пасынка мужчина нанес ребенку множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм мальчик умер. Как сообщила пресс-служба Калининградского областного суда, в ходе допроса обвиняемый вину признал частично. При этом он и его защитник в судебном заседании не возражали против удовлетворения ходатайства следователей.