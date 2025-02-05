Бастрыкин рассказал о все более дерзком поведении мигрантов в России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил обеспокоенность в связи с усилением дерзких проявлений экстремизма со стороны иностранных граждан в России. Он подчеркнул, что такие действия представляют серьезную угрозу общественной безопасности.

« С е р ь е з н а я у г р о з а о б щ е с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и о б о з н а ч и л а с ь в с е б о л е е д е р з к и м и п р о я в л е н и я м и э к с т р е м и з м а с о с т о р о н ы и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н » , — з а я в и л Б а с т р ы к и н н а з а с е д а н и и р а с ш и р е н н о й к о л л е г и и С К Р Ф .

Его слова передает ТАСС. По его словам, количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, значительно увеличилось. Кроме того, было совершено 253 преступления террористического характера.

В Госдуму внесен проект о сроке трудовых договоров с мигрантами

Председатель также отметил, что многие из преступников-мигрантов находятся в России нелегально, что усугубляет ситуацию. Они бесконтрольно перемещаются по территории страны и систематически нарушают миграционное законодательство, что делает сложной их идентификацию и привлечение к ответственности.

В декабре 2024 года появилась информация о том, что в России зафиксировано снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами. Официальный представитель МВД России Ирина Волк указала, что за первые 11 месяцев количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, она подчеркнула значительное уменьшение числа разбойных нападений и грабежей, которое составило 25,7%.