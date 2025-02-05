Бастрыкин рассказал о все более дерзком поведении мигрантов в России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил обеспокоенность в связи с усилением дерзких проявлений экстремизма со стороны иностранных граждан в России. Он подчеркнул, что такие действия представляют серьезную угрозу общественной безопасности.
«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК РФ.
Его слова передает ТАСС. По его словам, количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, значительно увеличилось. Кроме того, было совершено 253 преступления террористического характера.
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Председатель также отметил, что многие из преступников-мигрантов находятся в России нелегально, что усугубляет ситуацию. Они бесконтрольно перемещаются по территории страны и систематически нарушают миграционное законодательство, что делает сложной их идентификацию и привлечение к ответственности.
В декабре 2024 года появилась информация о том, что в России зафиксировано снижение числа преступлений, совершаемых мигрантами. Официальный представитель МВД России Ирина Волк указала, что за первые 11 месяцев количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, она подчеркнула значительное уменьшение числа разбойных нападений и грабежей, которое составило 25,7%.