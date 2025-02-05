В Петербурге обсуждают проект продления «красной» ветки метро

В Санкт-Петербурге с 28 января 2025 года стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства нового участка Кировско-Выборгской линии метрополитена. Строительство планируется между станциями «Проспект Ветеранов» и «Проспект Маршала Жукова». Информацию обнародовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

« Д о 1 4 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а н а с а й т е К Г А в р а м к а х о б щ е с т в е н н ы х о б с у ж д е н и й п р е д с т а в л е н ы м а т е р и а л ы п р о е к т а п л а н и р о в к и с п р о е к т о м м е ж е в а н и я т е р р и т о р и и д л я р а з м е щ е н и я л и н е й н о г о о б ъ е к т а р е г и о н а л ь н о г о з н а ч е н и я „ К и р о в с к о - В ы б о р г с к а я л и н и я м е т р о п о л и т е н а о т с т а н ц и и „ П р о с п е к т В е т е р а н о в “ д о с т а н ц и и „ П р о с п е к т М а р ш а л а Ж у к о в а “ “ , — с о о б щ а е т К о м и т е т п о г р а д о с т р о и т е л ь с т в у и а р х и т е к т у р е в о ф и ц и а л ь н о й г р у п п е В К о н т а к т е .

Экспозиция будет открыта с 5 по 14 февраля 2025 года. Важно отметить, что предложения и замечания к проекту можно подавать как через сайт, так и в письменной форме непосредственно в Комитет.

Общественные обсуждения — ключевой элемент в процессе планирования значимых городских проектов. Они предоставляют возможность гражданам высказать свое мнение и предложить изменения в проект. Все замечания и предложения будут учтены при дальнейшей разработке документации. Для тех, кто предпочитает личное общение или не имеет возможности доступа к интернету, организован просмотр документов в помещениях Комитета и администраций Кировского и Красносельского районов в рабочие часы.

Предложения и замечания по проекту, а также обосновывающие материалы к предложениям можно подать в период проведения экспозиции через официальный сайт (https://kgainfo.spb.ru/reglamenti/publichnye-slushaniya/) или в письменной форме в адрес Комитета.

Также с материалами можно ознакомиться в помещениях Комитета и администраций Кировского, Красносельского районов в рабочие часы.