Губернатор Астрахани раскрыл природу нависшего над городом «облака»

Появление интенсивного запаха газа и туманного облака над Астраханью, связаны с перезапуском местного газоперерабатывающего завода, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале. Он отметил, что завод был временно остановлен в результате атаки украинских беспилотников. Также губернатор добавил, что специалисты занимаются восстановительными работами и уже начали запуск производства.

У в а ж а е м ы е г р а ж д а н е , с у т р а г о р о д н а к р ы л о о б л а к о п р и р о д н о г о г а з а , к о т о р о м у п р и с у щ с п е ц и ф и ч е с к и й з а п а х , к о т о р ы й п о я в л я е т с я п о с л е о б р а б о т к и ( п р о ц е с с о д о р и р о в а н и я ) . < . . . > С п е ц и а л и с т ы п р о в о д я т в о с с т а н о в и т е л ь н ы е р а б о т ы и с у т р а п р и с т у п и л и к з а п у с к у п р о и з в о д с т в а , — н а п и с а л о н .

Он добавил, что те, кто проезжал мимо Аксарайска, могли наблюдать факелы, некоторые из которых были потушены из-за остановки работы завода. Он пояснил, что в процессе перезапуска происходит выпуск газа, который затем поджигается, как на бытовой газовой плите. По данным метеослужбы, облако газа движется в сторону степи.

Под Астраханью дроны атаковали газораспределительный завод

Бабушкин также предостерег, что в ближайшие дни подобные ситуации могут повторяться до тех пор, пока работа завода полностью не будет восстановлена. Он заверил жителей Астрахани, что природный газ в таких концентрациях не представляет опасности для жизни на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что жители Астрахани массово жалуются на запах газа на улицах. Газом пахнет практически во всех районах города, особенно тяжело приходится людям с заболеваниями легких.