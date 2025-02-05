Боец СВО рассказал о послании, которое оставили российским военным в заброшенном доме

Служащий российской армии с позывным Кочевник рассказал о послании, которое оставили российским военным на стене сарая в зоне проведения спецоперации. Его слова приводит портал «Северный край».

По словам военнослужащего, он со своими сослуживцами посетил двор покинутого дома. На стене они увидели написанное мелом обращение, в котором бывшие владельцы попросили бойцов кормить оставшихся без хозяев животных. Взамен им разрешалось есть яйца, которые несут куры.

« З е р н о , д о р о г и е р е б я т а , в с а р а е , к у р о ч к и н е с у т с я , м о ж е т е и х п о к о р м и т ь , о н и в а м б у д у т я й ц а н о с и т ь . П о д к а р м л и в а й т е , п о ж а л у й с т а , н а ш и х с о б а к » , — п р и в е л К о ч е в н и к с л о в а п о с л а н и я .

Военный также рассказал, что бойцы часто кормят сладким местных детей — они раздают им печенье, батончики и сгущенку, которые имеются пайках. Кроме того, военные помогают местным пожилым жителям, которые не стали покидать зону боевых действий.