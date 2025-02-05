Боец СВО рассказал о послании, которое оставили российским военным в заброшенном доме
Служащий российской армии с позывным Кочевник рассказал о послании, которое оставили российским военным на стене сарая в зоне проведения спецоперации. Его слова приводит портал «Северный край».
По словам военнослужащего, он со своими сослуживцами посетил двор покинутого дома. На стене они увидели написанное мелом обращение, в котором бывшие владельцы попросили бойцов кормить оставшихся без хозяев животных. Взамен им разрешалось есть яйца, которые несут куры.
«Зерно, дорогие ребята, в сарае, курочки несутся, можете их покормить, они вам будут яйца носить. Подкармливайте, пожалуйста, наших собак», — привел Кочевник слова послания.
Военный также рассказал, что бойцы часто кормят сладким местных детей — они раздают им печенье, батончики и сгущенку, которые имеются пайках. Кроме того, военные помогают местным пожилым жителям, которые не стали покидать зону боевых действий.