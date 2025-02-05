СК РФ предложил запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года

Следственный комитет (СК) предлагает запретить продажу в России любых алкогольных напитков молодежи до 21 года, об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

« Д л я п р е д у п р е ж д е н и я а л к о г о л и з а ц и и м о л о д е ж и н е о б х о д и м о в в е с т и з а п р е т н а п р о д а ж у с п и р т о с о д е р ж а щ е й п р о д у к ц и и … л и ц а м , н е д о с т и г ш и м 2 1 - л е т н е г о в о з р а с т а » , - о т м е т и л о н .

Также он отметил, что это касается и слабоалкогольной, и пивоваренной продукции. Такое заявление глава СК сделал на заседании расширенной коллегии ведомства.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что вопрос о продаже винных напитков через интернет в России пока «заморожен», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».