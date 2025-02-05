СК РФ предложил запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года

Следственный комитет (СК) предлагает запретить продажу в России любых алкогольных напитков молодежи до 21 года, об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

СК РФ предложил запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года
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«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукциилицам, не достигшим 21-летнего возраста», - отметил он.

Также он отметил, что это касается и слабоалкогольной, и пивоваренной продукции. Такое заявление глава СК сделал на заседании расширенной коллегии ведомства.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что вопрос о продаже винных напитков через интернет в России пока «заморожен», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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