Суд повторно отказал актрисе Захаровой в правах на спектакли ее отца

Московский городской суд повторно отказал дочери режиссера театра «Ленком Марка Захарова в интеллектуальных правах на четыре спектакля театра. Спектакли признаны работой Захарова, за которую он получал зарплату по трудовому договору, передает РИА «Новости.

После смерти режиссера актриса Александра Захарова обратилась в Тверской суд Москвы с исковыми заявлениями к «Ленкому. Она утверждала, что имеет интеллектуальные права на спектакли «Поминальная молитва, «Безумный день, или Женитьба Фигаро, «Королевские игры и «Шут Балакирев, которые поставил Марк Захаров, поскольку обладает свидетельством о праве на наследство отца, включая «исключительное права на произведения. Суд занял сторону театра и отказал Захаровой в исках.

После этого Захарова обратилась во Второй кассационный суд, который направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Но и при повторном рассмотрении Захаровой было отказано в передаче интеллектуальных прав на спектакли.

Марк Захаров был художественным руководителем «Ленкома более 40 лет. Он умер в 2019 году в возрасте 85 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.