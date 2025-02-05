Миронов предложил вернуть в РФ смертную казнь
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вновь поднял вопрос отмены в РФ моратория на смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков в связи с делом так называемого ангарского маньяка Михаила Попкова.
Об этом он написал в Telegram-канале.
"Эта история - откровенное издевательство над справедливостью и здравым смыслом, над памятью о жертвах маньяка и чувствами их родных, над беспомощностью государства. Наша позиция неизменна: давно пора прекращать лицемерные игры в гуманизм и возвращать смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков", - отметил Миронов.
По мнению парламентария, дело "ангарского маньяка" - очевидный аргумент в пользу отмены моратория на смертную казнь. Несмотря на назначение новых сроков преступнику, для него ничего не меняется, отметил Миронов.
"Он дышит, спит, жрет. Время от времени развлекается признаниями в новых убийствах, его возят в суды, на допросы, места преступлений", - подчеркнул депутат.
Ранее Миронов уже высказывал мнение, что вопрос о необходимости введения в РФ смертной казни можно решить на общенациональном референдуме.
Выступая в июне 2022 года с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме, председатель КС РФ Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России может произойти только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.