Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вновь поднял вопрос отмены в РФ моратория на смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков в связи с делом так называемого ангарского маньяка Михаила Попкова.

Об этом он написал в Telegram-канале.

" Э т а и с т о р и я - о т к р о в е н н о е и з д е в а т е л ь с т в о н а д с п р а в е д л и в о с т ь ю и з д р а в ы м с м ы с л о м , н а д п а м я т ь ю о ж е р т в а х м а н ь я к а и ч у в с т в а м и и х р о д н ы х , н а д б е с п о м о щ н о с т ь ю г о с у д а р с т в а . Н а ш а п о з и ц и я н е и з м е н н а : д а в н о п о р а п р е к р а щ а т ь л и ц е м е р н ы е и г р ы в г у м а н и з м и в о з в р а щ а т ь с м е р т н у ю к а з н ь д л я т е р р о р и с т о в , у б и й ц д е т е й и м а н ь я к о в " , - о т м е т и л М и р о н о в .

По мнению парламентария, дело "ангарского маньяка" - очевидный аргумент в пользу отмены моратория на смертную казнь. Несмотря на назначение новых сроков преступнику, для него ничего не меняется, отметил Миронов.

" О н д ы ш и т , с п и т , ж р е т . В р е м я о т в р е м е н и р а з в л е к а е т с я п р и з н а н и я м и в н о в ы х у б и й с т в а х , е г о в о з я т в с у д ы , н а д о п р о с ы , м е с т а п р е с т у п л е н и й " , - п о д ч е р к н у л д е п у т а т .

Ранее Миронов уже высказывал мнение, что вопрос о необходимости введения в РФ смертной казни можно решить на общенациональном референдуме.

Выступая в июне 2022 года с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме, председатель КС РФ Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России может произойти только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.