Стали известны самые популярные предметы на ЕГЭ по выбору в Москве
Регистрация на ЕГЭ-2025 завершилась в Москве, заявления подали более 71 тысячи выпускников текущего года. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В число пяти самых популярных предметов по выбору вошли профильная математика, обществознание, информатика, английский язык, а также физика, которая впервые за последние несколько лет оказалась в этом списке.
— Математику профильного уровня в этом году будут сдавать свыше 38 тысяч ребят, обществознание — более 25 тысяч. Информатику выбрали 18 тысяч выпускников, кстати, за пять лет интерес столичных школьников к ней вырос почти вдвое. Английский язык планируют сдавать 15 тысяч человек. Впервые за несколько лет в топ-5 популярных предметов вошла физика — ее выбрали более 10 тысяч школьников, — сказала заммэра.
Она подчеркнула, что в городе постоянно развивается система предпрофессионального образования, ориентированная на запросы школьников. На сегодняшний день доступны шесть направлений подготовки: ИТ, медицина, инженерное дело, психолого-педагогическая сфера, предпринимательство и медиаклассы. Это помогает учащимся определиться с будущей профессией и выбрать предметы для сдачи экзаменов. В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают основную программу по большинству дисциплин, а во втором — переходят к интенсивной подготовке к экзаменам в формате практикумов, на которые отводится не менее 40 процентов учебного времени, передает ТАСС.
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия уже отказывается от ЕГЭ. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.