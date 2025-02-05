Стали известны самые популярные предметы на ЕГЭ по выбору в Москве

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Регистрация на ЕГЭ-2025 завершилась в Москве, заявления подали более 71 тысячи выпускников текущего года. Об этом в среду, 5 февраля, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

В число пяти самых популярных предметов по выбору вошли профильная математика, обществознание, информатика, английский язык, а также физика, которая впервые за последние несколько лет оказалась в этом списке.

— М а т е м а т и к у п р о ф и л ь н о г о у р о в н я в э т о м г о д у б у д у т с д а в а т ь с в ы ш е 3 8 т ы с я ч р е б я т , о б щ е с т в о з н а н и е — б о л е е 2 5 т ы с я ч . И н ф о р м а т и к у в ы б р а л и 1 8 т ы с я ч в ы п у с к н и к о в , к с т а т и , з а п я т ь л е т и н т е р е с с т о л и ч н ы х ш к о л ь н и к о в к н е й в ы р о с п о ч т и в д в о е . А н г л и й с к и й я з ы к п л а н и р у ю т с д а в а т ь 1 5 т ы с я ч ч е л о в е к . В п е р в ы е з а н е с к о л ь к о л е т в т о п - 5 п о п у л я р н ы х п р е д м е т о в в о ш л а ф и з и к а — е е в ы б р а л и б о л е е 1 0 т ы с я ч ш к о л ь н и к о в , — с к а з а л а з а м м э р а .

Она подчеркнула, что в городе постоянно развивается система предпрофессионального образования, ориентированная на запросы школьников. На сегодняшний день доступны шесть направлений подготовки: ИТ, медицина, инженерное дело, психолого-педагогическая сфера, предпринимательство и медиаклассы. Это помогает учащимся определиться с будущей профессией и выбрать предметы для сдачи экзаменов. В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают основную программу по большинству дисциплин, а во втором — переходят к интенсивной подготовке к экзаменам в формате практикумов, на которые отводится не менее 40 процентов учебного времени, передает ТАСС.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия уже отказывается от ЕГЭ. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.