Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к нотариусам с просьбой предусмотреть возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания.

Она отметила, что данная мера в первую очередь поможет бойцам СВО, находящимся в плену.

« С т е м и р е б я т а м и , к о т о р ы е п о п а л и в п л е н , у н а с б ы в а е т в о з м о ж н о с т ь п о в и д е о - к о н ф е р е н ц с в я з и о б щ а т ь с я и п о л у ч и т ь о т н и х н е к и е н а п у т с т в и я д л я с в о и х р о д с т в е н н и к о в » , — п е р е д а ё т с л о в а о м б у д с м е н а РИА Новости.

Ранее Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Москвой и Киевом.

В среду, 5 февраля, 150 российских военных были освобождены из украинского плена в результате переговорного процесса. Киеву также передали 150 военнослужащих ВСУ. Как заявила Москалькова, за состоявшимся обменом стояла огромная работа Минобороны России и российских спецслужб.