Москалькова призвала закрепить устное завещание в законодательстве
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к нотариусам с просьбой предусмотреть возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания.
Она отметила, что данная мера в первую очередь поможет бойцам СВО, находящимся в плену.
«С теми ребятами, которые попали в плен, у нас бывает возможность по видео-конференцсвязи общаться и получить от них некие напутствия для своих родственников», — передаёт слова омбудсмена РИА Новости.
Ранее Москалькова рассказала о работе по обмену пленными между Москвой и Киевом.
В среду, 5 февраля, 150 российских военных были освобождены из украинского плена в результате переговорного процесса. Киеву также передали 150 военнослужащих ВСУ. Как заявила Москалькова, за состоявшимся обменом стояла огромная работа Минобороны России и российских спецслужб.