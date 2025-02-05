Психиатр отреагировал на идею изменить список болезней для военкоматов

Идея Минобороны РФ исключить шизофрению из списка заболеваний, ограничивающих возможность военной службы, выглядит странно, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, это может привести к опасным последствиям, так как в обычной жизни люди с таким диагнозом не имеют доступа к оружию и не могут занимать определенные должности.

© News.ru

Э т о о ч е н ь с т р а н н о е р е ш е н и е . П о т о м у ч т о м ы п о н и м а е м , ч т о в о б ы ч н о й ж и з н и л ю д и с д и а г н о з о м « ш и з о ф р е н и я » н е и м е ю т д о с т у п а к о р у ж и ю , у н и х н е т п р а в а в о д и т ь м а ш и н у , о н и н е и м е ю т п р а в а з а н и м а т ь о п р е д е л е н н ы е д о л ж н о с т и . И в д р у г , п р и о п р е д е л е н н ы х о б с т о я т е л ь с т в а х , м ы и м д а д и м о р у ж и е , з а р у л ь п о с а д и м , р а з р е ш и м р а к е т о й с т р е л ь н у т ь , — о б ъ я с н и л Ш у р о в .

Также психиатр подчеркнул, что важно разделять психические расстройства. Он отметил, что, если при шизофрении человек испытывает серьезные нарушения психики вплоть до распада личности, то неврозы не ограничивают его в выполнении своих обязанностей.

Н е в р о з ы — э т о ф у н к ц и о н а л ь н ы е р а с с т р о й с т в а , о н и н и к а к ч е л о в е к а н е о г р а н и ч и в а ю т в в ы п о л н е н и и е г о о б я з а н н о с т е й . А ш и з о ф р е н и я — э т о б о л ь ш а я п с и х и а т р и я , п р и в о д я щ а я к о ч е н ь т я ж е л о м у п с и х и ч е с к о м у д е ф е к т у , п о с у т и , к р а с п а д у л и ч н о с т и , — д о б а в и л э к с п е р т .

Минобороны России ранее предложило изменить категорию годности для призывников с сифилисом, которые встают на воинский учет и поступают на службу по контракту. В случае утверждения будут внесены поправки в положение о военно-врачебной экспертизе.