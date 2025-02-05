Психиатр отреагировал на идею изменить список болезней для военкоматов
Идея Минобороны РФ исключить шизофрению из списка заболеваний, ограничивающих возможность военной службы, выглядит странно, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, это может привести к опасным последствиям, так как в обычной жизни люди с таким диагнозом не имеют доступа к оружию и не могут занимать определенные должности.
Это очень странное решение. Потому что мы понимаем, что в обычной жизни люди с диагнозом «шизофрения» не имеют доступа к оружию, у них нет права водить машину, они не имеют права занимать определенные должности. И вдруг, при определенных обстоятельствах, мы им дадим оружие, за руль посадим, разрешим ракетой стрельнуть, — объяснил Шуров.
Также психиатр подчеркнул, что важно разделять психические расстройства. Он отметил, что, если при шизофрении человек испытывает серьезные нарушения психики вплоть до распада личности, то неврозы не ограничивают его в выполнении своих обязанностей.
Неврозы — это функциональные расстройства, они никак человека не ограничивают в выполнении его обязанностей. А шизофрения — это большая психиатрия, приводящая к очень тяжелому психическому дефекту, по сути, к распаду личности, — добавил эксперт.
Минобороны России ранее предложило изменить категорию годности для призывников с сифилисом, которые встают на воинский учет и поступают на службу по контракту. В случае утверждения будут внесены поправки в положение о военно-врачебной экспертизе.