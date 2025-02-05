Психиатр отреагировал на идею изменить список болезней для военкоматов

Идея Минобороны РФ исключить шизофрению из списка заболеваний, ограничивающих возможность военной службы, выглядит странно, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, это может привести к опасным последствиям, так как в обычной жизни люди с таким диагнозом не имеют доступа к оружию и не могут занимать определенные должности.

Психиатр отреагировал на идею изменить список болезней для военкоматов
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Это очень странное решение. Потому что мы понимаем, что в обычной жизни люди с диагнозом «шизофрения» не имеют доступа к оружию, у них нет права водить машину, они не имеют права занимать определенные должности. И вдруг, при определенных обстоятельствах, мы им дадим оружие, за руль посадим, разрешим ракетой стрельнуть, объяснил Шуров.

Также психиатр подчеркнул, что важно разделять психические расстройства. Он отметил, что, если при шизофрении человек испытывает серьезные нарушения психики вплоть до распада личности, то неврозы не ограничивают его в выполнении своих обязанностей.

Неврозы это функциональные расстройства, они никак человека не ограничивают в выполнении его обязанностей. А шизофрения это большая психиатрия, приводящая к очень тяжелому психическому дефекту, по сути, к распаду личности, добавил эксперт.

Минобороны России ранее предложило изменить категорию годности для призывников с сифилисом, которые встают на воинский учет и поступают на службу по контракту. В случае утверждения будут внесены поправки в положение о военно-врачебной экспертизе.

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