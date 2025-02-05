Росгидромет получил прогноз изменения климата в России до конца XXI века

Получен сценарный прогноз изменения климата для всей территории России до конца XXI века, включая детальные прогнозы по 35 городам с населением в 500 тысяч человек.

Об этом 5 февраля сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

« Р е ч ь и д е т н е т о л ь к о о с р е д н и х з н а ч е н и я х и з м е н е н и й к л и м а т а , н о и о б э к с т р е м а л ь н о с т и к л и м а т а — э т о в о л н ы ж а р ы , н а в о д н е н и я , л и в н е в ы е о с а д к и и т о м у п о д о б н о е » , — у т о ч н и л Ш у м а к о в .

По его словам, моделирование климата в рамках создания «Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ» идет по двум направлениям — глобальному и региональному.

В Ростовской области около 30 тысяч человек лишились света из-за непогоды

Главная задача глобальной системы — получение независимых российских прогнозов влияния человека на глобальный климат до конца XXI века. По словам Шумакова, этот прогноз используется российскими учёными и чиновниками «в качестве аргументов в международных переговорах по климату».

Параллельно с глобальной моделью развивается отечественная региональная модель с высоким пространственным разрешением — 25 км по всей стране. Главная ее задача — это получение детализированных сценарных прогнозов изменений климата в регионах до конца XXI века для практического использования, прежде всего при планировании мер адаптации.

« Г л о б а л ь н а я и р е г и о н а л ь н а я с и с т е м ы и с п о л ь з у ю т с я с о в м е с т н о . Г л о б а л ь н а я м о д е л ь п р е д с т а в л я е т д а н н ы е н а г р а н и ц а х р е г и о н о в , к о т о р ы е д а л е е д е т а л и з и р у ю т с я р е г и о н а л ь н о й с и с т е м о й в н у т р и р е г и о н а . Т а к и м о б р а з о м , Р о с г и д р о м е т у ж е с е г о д н я м о ж е т з а г л я д ы в а т ь в б у д у щ е е н а в е к в п е р е д и п р е д о с т а в л я т ь с о о т в е т с т в у ю щ у ю и н ф о р м а ц и ю о т р а с л я м р е г и о н а » , — р а с с к а з а л Ш у м а к о в .

Как ранее писала «Парламентская газета», в Москве с 3 по 7 февраля ожидается заметный рост атмосферного давления, под конец недели некоторые синоптики предрекают рекордные показатели.