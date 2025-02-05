Росгидромет получил прогноз изменения климата в России до конца XXI века
Получен сценарный прогноз изменения климата для всей территории России до конца XXI века, включая детальные прогнозы по 35 городам с населением в 500 тысяч человек.
Об этом 5 февраля сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на встрече с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Речь идет не только о средних значениях изменений климата, но и об экстремальности климата — это волны жары, наводнения, ливневые осадки и тому подобное», — уточнил Шумаков.
По его словам, моделирование климата в рамках создания «Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ» идет по двум направлениям — глобальному и региональному.
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Главная задача глобальной системы — получение независимых российских прогнозов влияния человека на глобальный климат до конца XXI века. По словам Шумакова, этот прогноз используется российскими учёными и чиновниками «в качестве аргументов в международных переговорах по климату».
Параллельно с глобальной моделью развивается отечественная региональная модель с высоким пространственным разрешением — 25 км по всей стране. Главная ее задача — это получение детализированных сценарных прогнозов изменений климата в регионах до конца XXI века для практического использования, прежде всего при планировании мер адаптации.
«Глобальная и региональная системы используются совместно. Глобальная модель представляет данные на границах регионов, которые далее детализируются региональной системой внутри региона. Таким образом, Росгидромет уже сегодня может заглядывать в будущее на век вперед и предоставлять соответствующую информацию отраслям региона», — рассказал Шумаков.
Как ранее писала «Парламентская газета», в Москве с 3 по 7 февраля ожидается заметный рост атмосферного давления, под конец недели некоторые синоптики предрекают рекордные показатели.