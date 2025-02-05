Больше половины россиян мечтают на пенсию переехать в другие города
Почти половина россиян хотели бы переехать в другой город, чтобы жить там на пенсии. Это показал опрос, проведенный сервисом "Работа.ру". Как и следовало ожидать, большинство будущих пенсионеров мечтают о теплом солнышке, море и расслабленной курортной атмосфере.
Лидером среди городов, где россияне хотели бы жить после завершения карьеры, стал Сочи - его выбрали 23% респондентов. Анапу предпочли 15%. (Опрос проводился до катастрофы с танкерами, загадившими это побережье мазутом.) Краснодар и курортные города Закавказья - Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки - набрали по 8-10% голосов. Балтийское побережье тоже привлекает переселенцев: Калининград выбрал каждый десятый участник. Главным фактором, подталкивающим к переезду, большинство (63%) назвали благоприятный климат.
Правда, планируя переезд из дальнего региона с контрастным климатом, нужно обязательно учесть состояние своего здоровья, советует руководитель кардиологического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Гиляревский.
"Не столько место жительства со своим климатом влияет на продолжительность жизни и ее качество, сколько адаптированность, проще говоря, многолетняя привычка к определенным условиям. В то же время жизнь при слишком высоких или, наоборот, слишком низких температурах негативно влияет на здоровье, в том числе на сердце и сосуды", - сказал кардиолог.
Он объяснил, что при низких температурах увеличивается риск инфаркта, а жара опасна для сосудов головного мозга.
"Поэтому когда человек решается на переезд, нужно учесть, есть ли проблемы со здоровьем, особенно с сердцем и сосудами. В таких случаях стоит обсудить предстоящие перемены со своим врачом. Возможно, понадобится профилактика, или доктор скорректирует схему лечения", - заключил доктор Гиляревский.