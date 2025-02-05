Больше половины россиян мечтают на пенсию переехать в другие города

Почти половина россиян хотели бы переехать в другой город, чтобы жить там на пенсии. Это показал опрос, проведенный сервисом "Работа.ру". Как и следовало ожидать, большинство будущих пенсионеров мечтают о теплом солнышке, море и расслабленной курортной атмосфере.

Лидером среди городов, где россияне хотели бы жить после завершения карьеры, стал Сочи - его выбрали 23% респондентов. Анапу предпочли 15%. (Опрос проводился до катастрофы с танкерами, загадившими это побережье мазутом.) Краснодар и курортные города Закавказья - Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки - набрали по 8-10% голосов. Балтийское побережье тоже привлекает переселенцев: Калининград выбрал каждый десятый участник. Главным фактором, подталкивающим к переезду, большинство (63%) назвали благоприятный климат.

Правда, планируя переезд из дальнего региона с контрастным климатом, нужно обязательно учесть состояние своего здоровья, советует руководитель кардиологического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Гиляревский.

" Н е с т о л ь к о м е с т о ж и т е л ь с т в а с о с в о и м к л и м а т о м в л и я е т н а п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ж и з н и и е е к а ч е с т в о , с к о л ь к о а д а п т и р о в а н н о с т ь , п р о щ е г о в о р я , м н о г о л е т н я я п р и в ы ч к а к о п р е д е л е н н ы м у с л о в и я м . В т о ж е в р е м я ж и з н ь п р и с л и ш к о м в ы с о к и х и л и , н а о б о р о т , с л и ш к о м н и з к и х т е м п е р а т у р а х н е г а т и в н о в л и я е т н а з д о р о в ь е , в т о м ч и с л е н а с е р д ц е и с о с у д ы " , - с к а з а л к а р д и о л о г .

Он объяснил, что при низких температурах увеличивается риск инфаркта, а жара опасна для сосудов головного мозга.