Исследование Rambler&Co: взболтать, но не смешивать. Россияне рассказали про отношение к тренду на work-life blend

19% никогда не заглядывают в рабочие чаты в личное время, а 8% ни в коем случае не занимаются своими делами в офисе.

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Большинство работающих людей продолжают искать золотую середину между карьерой и личной жизнью. Но к 2025 году сформировался новый тренд – не разделять эти две сферы, а гармонично их смешивать между собой, делать работу частью повседневной жизни. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, готовы ли они к поиску такой гармонии

Большинство россиян оказались карьеристами – у 45% работа отнимает почти всё свободное время. С другой стороны, 9% вынуждены регулярно жертвовать карьерными амбициями ради семьи и отдыха. Лишь 23% респондентов следуют тренду на work-life blend и гармонично совмещают обе стороны жизни. Столько же (23%) чувствуют себя комфортно, строго разделяя эти сферы и ни в коем случае не смешивая.

Трудоголикам приходится чем-то жертвовать. Среди тех, кто поставил работу на первое место, 39% признались, что она негативно влияет на физическое и ментальное здоровье. Почти каждый третий (30%) вынужден урезать общение с близкими, а 16% не могут позволить себе полноценного отдыха. Хобби и увлечения страдают у 15% опрошенных.

Среди тех, кто предпочитает делать выбор в пользу личной жизни, треть респондентов (33%) вынуждены отказаться от продвижения по карьерной лестнице. 27% не могут уделять время обучению и повышению квалификации, 20% теряют шанс увеличить доход, ещё столько же (20%) жалеют о недостатке общения с коллегами.

Россияне пока не определились с наиболее эффективной стратегией для гармонии работы и личной жизни. 34% участников считают таковой возможность самостоятельно регулировать свой график. 30%, напротив, уверены, что фиксированные рабочие часы помогают избежать переработок и не выгореть. 15% полагают, что важно чётко разграничивать офисное и домашнее пространства, а 13% поддерживают удалённый формат работы из любой точки. 5% справляются со стрессом через спорт и медитацию, лишь 3% готовы делегировать задачи.

Отделить личное от профессионального удаётся не всем: 26% часто проверяют рабочие сообщения в нерабочее время, а 18% постоянно на связи. 21% делают это эпизодически, 16% заглядывают в мессенджер только при срочных вопросах. Только 19% никогда не отвлекаются на работу в личные часы.

При этом только 8% респондентов не позволяют себе на работе заниматься личными делами. Более трети (35%) переключаются на них, если задач немного, 34% – только по неотложным вопросам. Каждый десятый (10%) часто совмещает личные и рабочие дела, а 13% постоянно успевают всё и сразу.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 23 по 30 января 2025 года, охват составил 70 590 интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин.