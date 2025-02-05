Контроль за мигрантами ужесточается в России с 5 февраля
С 5 февраля в России вступил в силу ужесточенный миграционный контроль, позволяющий полиции депортировать нелегалов без судебного решения.Этот закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в августе, значительно упрощает процедуру выдворения иностранцев, проживающих в стране незаконно.
Например, появился реестр нарушителей в которые попадают иностранцы без необходимых документов (вид на жительство, разрешение на работу и т.д.), а также осужденные. Министерство внутренних дел уточнило, что пребывание на круизном судне или пароме более 72 часов без соответствующих документов также считается нарушением.
— Побудить нелегалов легализоваться и стараться сохранить свой легальный статус могут прозрачность и понятность процедур. Чем проще и понятнее будут механизмы получения легального статуса, тем быстрее человек в них вникнет и будет соблюдать, — рассказала руководитель и основатель портала Migranto.ru Светлана Саламова, ее слова передает Газета.ru.
Российский союз промышленников и предпринимателей выдвинуло предложения по внесению ряда изменений в существующую систему трудоустройства трудовых мигрантов, включая создание сервиса «Знай своего мигранта», который позволит осуществлять совместное регулирование использования рабочей силы.