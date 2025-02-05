Контроль за мигрантами ужесточается в России с 5 февраля

С 5 февраля в России вступил в силу ужесточенный миграционный контроль, позволяющий полиции депортировать нелегалов без судебного решения.Этот закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в августе, значительно упрощает процедуру выдворения иностранцев, проживающих в стране незаконно.

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Например, появился реестр нарушителей в которые попадают иностранцы без необходимых документов (вид на жительство, разрешение на работу и т.д.), а также осужденные. Министерство внутренних дел уточнило, что пребывание на круизном судне или пароме более 72 часов без соответствующих документов также считается нарушением.

— П о б у д и т ь н е л е г а л о в л е г а л и з о в а т ь с я и с т а р а т ь с я с о х р а н и т ь с в о й л е г а л ь н ы й с т а т у с м о г у т п р о з р а ч н о с т ь и п о н я т н о с т ь п р о ц е д у р . Ч е м п р о щ е и п о н я т н е е б у д у т м е х а н и з м ы п о л у ч е н и я л е г а л ь н о г о с т а т у с а , т е м б ы с т р е е ч е л о в е к в н и х в н и к н е т и б у д е т с о б л ю д а т ь , — р а с с к а з а л а р у к о в о д и т е л ь и о с н о в а т е л ь п о р т а л а M i g r a n t o . r u С в е т л а н а С а л а м о в а , е е с л о в а п е р е д а е т Газета.ru.

Российский союз промышленников и предпринимателей выдвинуло предложения по внесению ряда изменений в существующую систему трудоустройства трудовых мигрантов, включая создание сервиса «Знай своего мигранта», который позволит осуществлять совместное регулирование использования рабочей силы.