Никита Михалков сообщил о звонке от «уважаемых людей»

Режиссер Никита Михалков сообщил, что получил звонок от «уважаемых людей». Оказалось, что им не понравились его слова про современную детскую литературу. Подробности он раскрыл в своем проекте «БесогонТВ».

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По словам Михалкова, критику получил выпуск программы «Пока не Познер», где высказывал свою точку зрения глава Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов. Он отмечал, что в Союзе были отобраны для исследования 930 книг, и члены совета пришли в ужас от того, что предлагают читать детям.

« „ У в а ж а е м ы е л ю д и “ п о з в о н и л и Н и к и т е М и х а л к о в у . С л и ш к о м м н о г о р а с с к а з а л . И к а с а л о с ь э т о п р а в д ы о с о в р е м е н н о й д е т с к о й л и т е р а т у р е . < . . . > П и с а л и , ч т о э т о б е з о б р а з и е , э т о ц е н з у р а , э т о о г р а н и ч е н и е ф а н т а з и и , э т о о г р а н и ч е н и е т в о р ч е с к о й м ы с л и , э т о о т с у т с т в и е с в о б о д ы с л о в а и т а к д а л е е . Д а и м н е п о с л е т о г о „ Б е с о г о н а “ п о с т у п а л и з в о н к и о т у в а ж а е м ы х л ю д е й , к о т о р ы е г о в о р и л и м н е , ч т о э т о н е т а к , ч т о э т о п е р е д е р г и в а н и е и ч т о в о о б щ е Н и л о в — ч е л о в е к , к о т о р ы й н е о ч е н ь з а с л у ж и в а е т д о в е р и я » , — с о о б щ и л р е ж и с с е р .

После критики Михалков лично ознакомился с книгами, о которых говорил Нилов, и тоже оказался не в восторге. Он отметил, что, в отличие от современной литературы, классические писатели создавали произведения о смыслах жизни, а не физиологических особенностях.

Ранее крестили правнука Никиты Михалкова Михаила.