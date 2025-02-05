«Слишком много рассказал»: Никита Михалков сообщил о звонке от «уважаемых людей»

Режиссер Никита Михалков сообщил, что получил звонок от «уважаемых людей». Оказалось, что им не понравились его слова про современную детскую литературу. Подробности он раскрыл в своем проекте «БесогонТВ».

Никита Михалков сообщил о звонке от «уважаемых людей»
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По словам Михалкова, критику получил выпуск программы «Пока не Познер», где высказывал свою точку зрения глава Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов. Он отмечал, что в Союзе были отобраны для исследования 930 книг, и члены совета пришли в ужас от того, что предлагают читать детям.

«Уважаемые люди позвонили Никите Михалкову. Слишком много рассказал. И касалось это правды о современной детской литературе. <...> Писали, что это безобразие, это цензура, это ограничение фантазии, это ограничение творческой мысли, это отсутствие свободы слова и так далее. Да и мне после того Бесогона поступали звонки от уважаемых людей, которые говорили мне, что это не так, что это передергивание и что вообще Нилов человек, который не очень заслуживает доверия», сообщил режиссер.

После критики Михалков лично ознакомился с книгами, о которых говорил Нилов, и тоже оказался не в восторге. Он отметил, что, в отличие от современной литературы, классические писатели создавали произведения о смыслах жизни, а не физиологических особенностях.

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Никита Михалков
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