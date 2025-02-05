Минздрав предложил ввести обязательную отработку для выпускников медвузов

Минздрав РФ выступил с инициативой ввести обязательную отработку для выпускников медицинских вузов и колледжей, которые обучались за счет бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предложение оформлено как поправка к закону «Об образовании». Если документ примут, то выпускники вузов будут обязаны по меньшей мере три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий, в том числе по ОМС. Причем разрешено будет работать как в государственных, так и в частных больницах. Для выпускников колледжей предусмотрена отработка в два года на аналогичных условиях.

При этом бюджетникам дадут право самим выбрать регион и медицинскую организацию. Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания образования. Если этого не произойдет, то им придется компенсировать затраты на обучение из бюджета в двукратном размере.

Отмечается, что подготовка студента-медика обходится в среднем в 203 тысячи рублей в год. Таким образом, штраф может составить порядка 2,5 млн рублей.