Россиянам дали совет на случай случайного вызова 112

Россиянам рекомендовали не бросать трубку, если номер единой службы спасения «112» был набран случайно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление гражданской защиты Московской области.

Специалисты ведомства посоветовали гражданам в таком случае дождаться ответа оператора и сообщить, что произошла ошибка. Кроме того, отмечается, что не следует совершать ложный вызов ради шутки или баловства, поскольку он может стоить жизни. Спасатели также напомнили, что важно объяснять детям правила и рассказывать о последствиях ложного вызова.

Россиянам дали совет по безопасному использованию нейросетей

Ранее «Лента.ру» писала, как вызвать скорую помощь с мобильного телефона, а также о том, в каком случае приезжает скорая, а в каком — реанимация или неотложка. Также россиянам рассказали, что если человек вызвал скорую из-за резкой боли, но спустя время подействовали обезболивающие и необходимость в медицинской помощи отпала, то следует позвонить диспетчеру и попросить отменить вызов. Это поможет медикам сэкономить время и помочь кому-то, кто находится в критическом состоянии.