Назван средний возраст учителя в России

Средний возраст учителей в России - 45-46 лет, число вакансий для преподавателей составляет порядка 2% от общего количества. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.
"У нас каждый пятый учитель в системе - учитель естественно-научных предметов. По данным Росстата, число вакансий в целом в системе составляет порядка 2%. И в течение 10 лет этот показатель не меняется. По естественно-научным предметам - порядка 3%. Средний возраст учителей, отрадно, 45-46 лет", - сказал он.