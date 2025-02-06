Назван средний возраст учителя в России

Средний возраст учителей в России - 45-46 лет, число вакансий для преподавателей составляет порядка 2% от общего количества. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию.

" У н а с к а ж д ы й п я т ы й у ч и т е л ь в с и с т е м е - у ч и т е л ь е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы х п р е д м е т о в . П о д а н н ы м Росстата, число вакансий в целом в системе составляет порядка 2%. И в течение 10 лет этот показатель не меняется. По естественно-научным предметам - порядка 3%. Средний возраст учителей, отрадно, 45-46 лет", - сказал он.