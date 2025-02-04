Комика Комиссаренко внесли в список причастных к терроризму в Белоруссии

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес комика Славу Комиссаренко в реестр организаций и лиц, которые причастны к террористической деятельности. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Причиной такого решения стало вступление в силу судебного приговора о признании Комиссаренко виновным в «Разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». При этом, в данный момент Комиссаренко покинул Белоруссию — 30 декабря 2024 года его заочно приговорили к шести годам колонии. Тогда комика обвинили по трем статьям белорусского УК, включая обвинение в разжигании розни, а также оскорбление президента страны Александра Лукашенко.

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