В Мурманске постояльцев дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией

33 постояльца дома-интерната Мурманска госпитализированы с кишечной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС в региональном минздраве.

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На данный момент пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений.

« Д л я и з о л я ц и и г о с п и т а л и з и р о в а л и з а б о л е в ш и х д а ж е с л е г к о й ф о р м о й з а б о л е в а н и я . П о с о с т о я н и ю н а 1 4 : 0 0 4 ф е в р а л я в с т а ц и о н а р е н а х о д я т с я 3 3 ч е л о в е к а . И х с о с т о я н и е с т а б и л ь н о е » , — с о о б щ и л и в в е д о м с т в е .

Недавно в Башкирии массово отравились отдыхающие в санатории «Танып» в Аскинском районе. Причиной группового отравления явилась норовирусная инфекция. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

До этого в Саратовской области приостановили работу школы №3 в Марксе после выявления острой кишечной инфекции у детей. Это произошло, после того как в пробах биологического материала, отобранных в учреждении, была обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.