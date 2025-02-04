Экс-протодиакона Кураева развернули в аэропорту Тбилиси

Бывшего протодиакона Русской православной церкви Московского патриархата Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом) не пропустили в Тбилиси, куда его пригласили на выступление в один из университетов. Об этом сообщает издание Formula.

« К у р а е в б ы л п р и г л а ш е н в Г р у з и ю Т б и л и с с к и м у н и в е р с и т е т о м С у л х а н - С а б а О р б е л и а н и . О д н а к о п о п р и б ы т и и н а г р а н и ц у е м у в р у ч и л и д о к у м е н т , в к о т о р о м с о о б щ а л о с ь , ч т о е м у з а п р е щ е н в ъ е з д в Г р у з и ю с р о к о м н а т р и г о д а » , — п е р е д а е т и з д а н и е .

Причина, по которой Кураева выгнали из Грузии и закрыли въезд, не уточняется. При этом пригласивший университет не дал комментариев насчет ситуации.

В 2024 году Андрей Кураев, лишенный сана решением патриарха Кирилла, был принят в клир экзархата Константинопольского патриархата в Литве, где займется миссионерской деятельностью.

В ноябре 2023 года богослов покинул Россию и уехал в Прагу. А 22 декабря Кураев был внесен в реестр иноагентов.