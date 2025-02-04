Россиянка превратила квартиру в приют для десятков собак

Жительница поселка Атамановка Читинского района превратила свою квартиру в приют для собак. Она поселила у себя 30 питомцев, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на УФССП России по Забайкальскому краю.

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Россиянка не соблюдала санитарные нормы и не ухаживала за животными должным образом. После жалоб соседей суд обязал собственницу привести жилье в порядок и начать регулярно выгуливать собак, однако женщина отказалась исполнять требования. Она также проигнорировала судебного пристава-исполнителя, который обратился к ней позже.

Хозяйку собак оштрафовали на пять тысяч рублей. За дальнейшее неповиновение ей угрожал штраф от 200 до 500 тысяч рублей. После этого женщина вывезла питомцев из квартиры и сделала ремонт.

Ранее в Москве жильцы одного из домов пожаловались на вонь из-за более 80 кошек в квартире соседки.