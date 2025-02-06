На прощании с погибшим главой Федерации бокса ДНР усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены на Троекуровском кладбище в Москве, где проходит прощание с погибшим в результате взрыва в ЖК "Алые паруса" главой Федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном.

Как передает корреспондент ТАСС, на въезде на парковку выставлены отряды ДПС, дежурят сотрудники полиции, кинологи, стоят бойцы ОМОН. Всех желающих проститься с погибшим пропускают через установленные рамки металлодетекторов.

Взрыв в ЖК "Алые паруса" произошел утром 3 февраля. По предварительным данным, его целью было покушение на Саркисяна. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован, но позднее умер. Еще трое пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.