Жестокое обращение с медведем в цирке возмутило жителей Новокузнецка. Об инциденте стало известно во вторник, 4 февраля.

В город прибыл передвижной цирк, где в одном из номеров, по информации из соцсетей, должны были участвовать 15 хищников. Однако не все медведи захотели выступать перед зрителями.

Когда один из них отказался выходить на арену, сотрудники цирка пытались насильно затащить его, дергая за шкирку и хватая за лапы. В итоге животное не выдержало и сбежало за кулисы, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Животные всегда по-разному реагируют на толпу людей: 29 октября 2024 года пантера набросилась на трехлетнего мальчика во время его посещения цирка «Дикий драйв» в Ангарске Иркутской области. Ребенка доставили в больницу со рваными ранами головы. По неподтвержденной информации, мать трехлетнего мальчика намерена лишить его отца родительских прав. По словам женщины, бывший супруг забрал ребенка без предупреждения и отвел в цирк.