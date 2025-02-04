Мемориалы в честь убитого отчимом мальчика появляются в Калининградской области

В Калининградской области все чаще можно заметить мемориалы посвященные семилетнему мальчику, которого убил отчим в Черняховске.

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Трагедия произошла 2 февраля. Изначально мальчика объявили в розыск, потому что все думали, что он пропал. Мама мальчика рассказала, что ребенок плохо себя вел, его припугнули детдомом, после этого он сбежал. Однако позже родители сознались в его убийстве.

К подножию памятника Барклая де Толли в Черняховске люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии. К этой акции подключились жители Калининграда, Советска, Немана, Балтийска, Гурьевска, Гусева, Озёрска, Светлого и Светлогорска, передают в издании Life.

Убийцей оказался отчим ребенка. Об этом рассказала сама мать мальчика, которая не выдержала давления во время одного из допросов. Мужчина признался в содеянном и показал полицейским, где было спрятано изуродованное тело: ребенка нашли завернутым в пакет с кирпичами в болоте недалеко от его дома.