Стало известно, где и когда похоронят главу Федерации бокса ДНР Саркисяна

Главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе батальона.

— П р о щ а н и е с н а ш и м б р а т о м с о с т о и т с я н а Т р о е к у р о в с к о м к л а д б и щ е в з а л е п р о щ а н и я 6 ф е в р а л я с 1 6 д о 2 1 ч а с о в . П о х о р о н ы в п я т н и ц у , 7 ф е в р а л я , н а Т р о е к у р о в с к о м к л а д б и щ е с 1 0 ч а с о в у т р а . П о м и н а л ь н ы й о б е д п о о к о н ч а н и и т р а у р н ы х п р о ц е д у р , — р а с с к а з а л и в о ф и ц и а л ь н о м T e l e g r a m - к а н а л е б а т а л ь о н а «АрБат».

Саркисян погиб в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Предварительно, самодельное взрывное устройство активировал террорист-смертник. Также в результате происшествия пострадали еще три человека. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».