Стало известно, где и когда похоронят главу Федерации бокса ДНР Саркисяна
Главу Федерации бокса ДНР, создателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна похоронят 7 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.
Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе батальона.
— Прощание с нашим братом состоится на Троекуровском кладбище в зале прощания 6 февраля с 16 до 21 часов. Похороны в пятницу, 7 февраля, на Троекуровском кладбище с 10 часов утра. Поминальный обед по окончании траурных процедур, — рассказали в официальном Telegram-канале батальона «АрБат».
Саркисян погиб в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Предварительно, самодельное взрывное устройство активировал террорист-смертник. Также в результате происшествия пострадали еще три человека. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».