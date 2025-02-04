Мизулина ответила директору школы на слова о «хайпующих» детях

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале раскритиковала чиновников, которые спешат опровергать наличие проблем вместо того, чтобы разобраться в вопросе. Так она ответила директору пермской школы номер 87 Александру Григоренко, назвавшему жалобу ученицы на работу электронных журналов «подростковым хайпом».

Ранее школьница из Култаево обратилась к Мизулиной из-за невозможности войти в систему электронных журналов, чтобы узнать домашнее задание. Мизулина сообщила, что с похожими проблемами к ней обратились несколько тысяч школьников из Пермского края. Она отметила, что региональные власти оперативно отреагировали на ситуацию.

Григоренко заявил «Ура.ру», что сейчас электронная система «в целом работает нормально». По его словам, хотя бывают технические сбои, их быстро устраняют. Директор школы считает, что в случае с конкретной жалобой девочки Мизулиной речь идет о «попытке подросткового хайпа». Он подчеркнул, что учеников и их родителей заранее уведомили о технических работах в системе.

« Ч е с т н о г о в о р я , з а п а р у л е т п о р я д к о м п о д н а д о е л о , ч т о л ю б у ю п р о б л е м у с р а з у б е г у т о п р о в е р г а т ь . З а я в л я ю т о « ф е й к а х » , « х а й п е » , о б м а н е с о с т о р о н ы д е т е й . В м е с т о т о г о , ч т о б ы р а з б и р а т ь с я в в о п р о с е , с а м ы й п е р в ы й ш а г в с е х ч и н о в н и к о в - д а в а т ь о п р о в е р ж е н и я » , - т а к с и т у а ц и ю п р о к о м м е н т и р о в а л а М и з у л и н а .

Она назвала это самым недальновидным шагом, так как «недовольство зреет». Мизулина пообещала собрать все письма по электронным журналам и отправить их в Минцифры и Минпросвещения РФ.