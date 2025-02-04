День книгодарения в девятый раз пройдет в России 14 февраля

В России в девятый раз 14 февраля пройдет День книгодарения. По всей стране пройдут масштабные акции с 10 по 16 февраля.

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Сам праздник организован при поддержке Министерства Культуры России, Российского книжного союза, Российской государственной детской библиотеки, ведущих издательств и книготорговых сетей.

Международный день книгодарения — 2025 традиционно уже девятый год отмечается 14 февраля. В эту дату все читатели, издатели, библиотеки, книжные магазины и многие другие представители книжной сферы объединяются, чтобы совместно отпраздновать торжество.

По традиции 14 февраля люди обмениваются или дарят книги не только близким и родным, но и незнакомцам. Частные дарители и крупные компании передают печатные издания в нуждающиеся библиотеки, школы и благотворительные фонды.

Основной смысл праздника — повысить интерес к книгам среди всего населения страны, а также укрепить традицию дарить литературные произведения, так же как мы дарим подарки на Новый год или дни рождения. Праздник напоминает о ценности литературы и вдохновляет на чтение, подчеркивая, что книга — лучший подарок, объединяющий поколения, передают организаторы торжества.

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