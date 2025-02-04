Глава департамента Минпросвещения, выступавшая за школьные дискотеки, уволилась

Начальница департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре подала в отставку по собственному желанию.

Об этом пишет РИА Новости.

« Д а , т а к и е с т ь . П о с о б с т в е н н о м у ж е л а н и ю . . . Я с д е к а б р я у ж е к о л л е г а м с к а з а л а , ч т о у х о ж у » , — с к а з а л а ч и н о в н и ц а .

31 января Агре в ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила, что нужно вернуть школьные дискотеки.

По ее словам, только 8% детей хотят начать свою семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. Причина, на взгляд женщины, кроется в том, что государство не создало условий для романтических отношений школьников.

Агре объяснила, что на мероприятия по типу дискотек мальчики смогут звать девочек на свидания.

30 января в Минздраве заявили, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны.