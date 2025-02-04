Нижегородским школьникам пригрозили лишением туалетной бумаги за плохое поведение

Учеников нижегородской школы пригрозили лишением туалетной бумаги за нарушение правил поведения. Об этом нововведении сообщил Telegram-канал «Сорокин хвост».

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Памятка, согласно которой ученики должны вести себя в туалете аккуратно и не мусорить, а также не курить и не собираться для бесед, была составлена администрацией «Школы 800».

« В с л у ч а е н а р у ш е н и я п р а в и л , а д м и н и с т р а ц и я о с т а в л я е т з а с о б о й у б р а т ь т у а л е т н у ю б у м а г у и з т у а л е т о в » , — г о в о р и л о с ь в с о о б щ е н и и .

Как долго оно провисело на стене туалета, неизвестно. После того, как о нем узнали в соцсетях, разгорелся скандал, и руководство школы пообещало не отбирать у детей туалетную бумагу. Также в учреждении собираются провести разъяснительную беседу с сотрудником, который утвердил скандальный список правил.