В России хотят запретить «нетрадиционных героев» в школах и садах

В российских школах и детских садах необходимо ввести стандарты для костюмов аниматоров, чтобы дети видели традиционные русские образы, а не западных героев с глубокими декольте или в обтягивающих лосинах.

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Такое мнение высказал депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

— М н о г и е к о м м е р ч е с к и е а г е н т с т в а п о о р г а н и з а ц и и п р а з д н и к о в с т а в я т в о г л а в у у г л а и с к л ю ч и т е л ь н о п р и б ы л ь , з а б ы в а я о п с и х о л о г и и р а з в и т и я р е б ё н к а и в о з р а с т н о й с п е ц и ф и к е , — у к а з а л ч и н о в н и к .

Он напомнил, что раньше аниматоры и воспитатели выбирали традиционные образы Снегурочки, лисы, зайчика, медведя, которые несли в себе элемент народной культуры и были понятны детям всех возрастов. Иванов считает, что в детских учреждениях происходит засилье из американских героев, монстров, персонажей компьютерных игр с агрессивной символикой.

По его словам, такие ситуации требуют немедленного вмешательства. Депутат напомнил про российский курс на сохранение традиционных ценностей, заявив, что нужно создать федеральные стандарты костюмов для детских аниматоров.

Парламентарий предложил установить возрастную классификацию допустимых образов. Для школьников должны быть традиционные русские персонажи: Баба-яга, Кощей Бессмертный, животные и сказочные герои. Также, по его мнению, нужно установить требования к внешнему виду костюмов, которые не должны быть обтягивающими или чрезмерно откровенными. Одежду стоит выбирать спокойных тонов, из натуральных тканей и без намеков на агрессию.

— В к а ч е с т в е п о л о ж и т е л ь н о г о п р и м е р а м о ж н о п р и в е с т и о п ы т н е к о т о р ы х р е г и о н а л ь н ы х у ч е б н ы х з а в е д е н и й , г д е р а з р а б о т а н с о б с т в е н н ы й с в о д п р а в и л д л я а н и м а т о р о в . В с е к о с т ю м ы п р о х о д я т п р о в е р к у п с и х о л о г и ч е с к о й с л у ж б ы и с о г л а с о в ы в а ю т с я с р о д и т е л ь с к и м к о м и т е т о м . Э т о п о з в о л я е т и з б е ж а т ь к о н ф л и к т н ы х с и т у а ц и й и о б е с п е ч и в а е т к о м ф о р т н о е п р о в е д е н и е м е р о п р и я т и й , — д о б а в и л Иванов.

По его мнению, именно возвращение к традиционным русским образам и отказ от навязывания детям западных героев поможет сформировать комфортную образовательную среду в школах и садах, сообщает Life.ru.

Ранее в одном из детских садов Краснодара разгорелся скандал после появления ролика, на котором воспитательницы проводили детский утренник в обтягивающих костюмах супергероя Человека-паука. В частности, многие возмутились тем, что для «маскарада» был выбран западный персонаж.

Еще в конце 2023 года Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен будет помочь упорядочить индустрию детских квестов и праздников в стране. Теперь актеры, работающие с детьми, должны будут иметь профильное образование и предоставлять справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.