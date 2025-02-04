В Подмосковье школьник съел флешку с заданием по информатике

Врачи Детского клинического центра имени Рошаля извлекли из желудка обратившегося к ним школьника флешку с домашним заданием по информатике. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

© Министерство здравоохранения Московской области

В Минздраве рассказали, что 16-летний подросток загрузил свою домашнюю работу на флешку, потом решил поиграть и начал крутить флешку перед лицом. В какой-то момент он случайно проглотил устройство. Так как флешка не покинула его желудок естественным путем, семья школьника обратилась к врачам.

Мальчику сделали рентген, затем в условиях операционной ему провели наркоз и подготовили к операции. С помощью специальных эндоскопических щипцов флешка была извлечена из желудка - без единого разреза. Лечащий врач-эндоскопист Дарья Степаненко рассказала, что процедура длилась всего 15 минут и прошла успешно.

На следующий день мальчика выписали из больницы. Врачи отметили, что ему повезло дважды - флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность, в итоге он успешно сдал домашнее задание.

Врачи Детского клинического центра напомнили, что в случаях, когда ребенок проглатывает инородное тело, необходимо немедленно обратиться к врачам. Нельзя предпринимать попыток вызвать у ребенка рвоту, также нельзя кормить его до получения рекомендаций медиков.

Ранее врачи центра имени Рошаля спасли зрение 16-летнему школьнику, который получил термохимический ожог глаз из-за популярного в соцсетях эксперимента с бытовой химией. Зрение подростка удалось восстановить на 80 процентов.