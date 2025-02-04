В России спасают кота Хатико, который семь лет ждал хозяина

В Махачкале кот в течение семи лет ждал своего хозяина, которого потерял, когда был котенком. Все эти годы он не отходил от его могилы и в результате сильно заболел. Сейчас волонтеры пытаются спасти животное и хотят отправить его на лечение в Петербург, рассказала 360.ru доброволец Юлия.

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Кот оставался рядом с ушедшим хозяином летом и зимой в любую погоду, в результате чего подхватил множество заболеваний. В том числе у него пневмония, болезнь почек, вирусный перитонит. У животного выпали зубы, повреждены лапы и ухо. В очень плохом состоянии преданное животное пришло за помощью в расположенную рядом клинику местной жительницы-волонтера, сообщила Юлия.

Коту, которого назвали Хатико, необходимо лечение, в том числе пока он должен все время находиться в кислородной камере с круглосуточной капельницей.

« Е м у н а ч а л и т е р а п и ю д л я п о д д е р ж к и ф у н к ц и и п о ч е к . П о к а о н в Д а г е с т а н е , п о м о щ ь н у ж н а в о л о н т е р а м , к о т о р ы е п о м о г а ю т е м у т а м » , — с о о б щ и л а в о л о н т е р .

В Дагестане возможностей для помощи животному нет, поэтому его отправляют в Петербург и пока поселят на передержке. Юлия добавила, что спасающие кота волонтеры надеются, что в будущем он найдет себе нового хозяина.

До этого принцесса Таиланда забрала себе местного песика «Хатико», который ждал своего хозяина у супермаркета и прославился в соцсетях. Около магазина, где его оставили, он просидел несколько месяцев.