Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин предположил, что переговоры России и Украины начнутся как минимум через шесть месяцев.

Своим мнением он поделился с телеканалом «Царьград».

П о с л о в а м ф и л о с о ф а , е с л и н а Украине будут проводить выборы, это займет еще минимум полгода. «И тут еще надо согласиться с тем, что они легальны», — добавил Дугин.

К тому же, Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда демократии (NED) больше нет, и это может добавить трудностей. Неизвестно, что произойдет в США в ближайшие полгода, отметил Дугин.

В Кремле оценили готовность Украины к переговорам

По его мнению, переговоры с США надо провести как можно позже.

« П е р е г о в о р ы в е с т и н а д о , в н е в с я к и х с о м н е н и й . Н о ч е м п о з ж е , т е м л у ч ш е . А т а к н а д о п о б е ж д а т ь . П р а в и л ь н ы м и п е р е г о в о р ы м о г у т б ы т ь т о л ь к о с п о б е д и т е л е м . С п о б е ж д е н н ы м и л и н е п о н я т н о с к е м н е д о г о в а р и в а ю т с я , и м п р о с т о д и к т у ю т у с л о в и я » , — з а я в и л э к с п е р т .

Ранее в Кремле дали США совет по поводу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону лучше не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.